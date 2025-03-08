Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал поражение от СКА
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче со СКА (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5) 1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5) 1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5) 2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4) 3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5) 4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)
— Хорошая игра была. К сожалению, проиграли в реализации. При счёте 2:1 были хорошие моменты, когда можно было делать 3:1, 4:1. Хватанули плохое удаление, получили гол. Третий период не сложился.
— Принципиально занять место в топ-2, чтобы получить более лёгкого соперника в первом раунде плей-офф?
— Это нормальное явление, когда ты хочешь подняться повыше, это не только по первому раунду, но и потом сетка может быть нормальной, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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