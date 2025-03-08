Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче со СКА (2:4).

— Хорошая игра была. К сожалению, проиграли в реализации. При счёте 2:1 были хорошие моменты, когда можно было делать 3:1, 4:1. Хватанули плохое удаление, получили гол. Третий период не сложился.

— Принципиально занять место в топ-2, чтобы получить более лёгкого соперника в первом раунде плей-офф?

— Это нормальное явление, когда ты хочешь подняться повыше, это не только по первому раунду, но и потом сетка может быть нормальной, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.