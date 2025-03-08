Разин: Оскирко с Гашиловым великолепно отсудили матч со СКА, у нас ни одного удаления

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от СКА (2:4) оценил игру своей команды и отметил работу судей матча.
— До десятой минуты было ноль бросков, с чем это связываете?
— А вы хоккей смотрели? Не знаю, может, и ноль бросков было, но я считаю, мы вначале хорошо играли, переигрывали. Потом две сменки перевернули ход игры. Соперник играл активно в нашей зоне, потом пропустили гол. Потом мы период выиграли, насколько я помню?
— Но за 10 минут было 1:0 по броскам.
— Вы, наверное, как в фильме «Человек, который изменил всё», думаете, что если много бросать, то можно выиграть. Здесь немного по-другому. Мы второй период намного лучше играли, но проиграли. В первом была равная игра, вроде одинаково владели шайбой в чужой зоне. Просто кто-то больше на себя ловит, кто-то бросает мимо ворота. Сегодня хорошая равная игра была. СКА очень дисциплинированно сыграл, Оскирко с Гашиловым великолепно отсудили, у нас не было ни одного удаления. Молодцы, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 марта 2025
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