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«Начал винить себя в пропущенных голах». Разин объяснил, почему заменил Набокова

«Начал винить себя в пропущенных голах». Разин объяснил, почему заменил Набокова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему заменил голкипера Илью Набокова по ходу матча со СКА (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

— Андрей Козлов – один из немногих, который сыграл все 63 матча. Что разглядели в этом мальчике на предсезонке, что так доверяете ему?
— Во-первых, он лимитчик, лучше него у нас просто нет хоккеиста. Плюс дефицитная позиция центра. Он не все игры сыграл, иногда переодевался 13-м и его игровое время было минимально. А так, перспективный парень, он и в большинстве, и в меньшинстве играет. Хоккеиста в нём разглядел.

— Сегодня было много молодёжи в составе обеих команд. В какой момент произошло омоложение КХЛ и правильный ли это вектор развития?
— Это не омоложение, а конкуренция. Кто её выигрывает, тот и играет в хоккей. Раньше много журналистов писало, что, чтобы выиграть Кубок, нужны опытные хоккеисты, а мы в прошлом году доказали, что можно и молодёжью выиграть. Может быть, какие-то тренеры пересмотрели и больше доверяют молодым.

— Замена Набокова – накопительный эффект от пропущенных шайб и удаления или удаление стало причиной?
— Как мне показалось, он начал нервничать, всё близко к сердцу принял, как мне кажется, стал винить себя в пропущенных голах. И начал несвойственно для себя нервничать, поэтому решили пойти на такой шаг, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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