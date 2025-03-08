«Начал винить себя в пропущенных голах». Разин объяснил, почему заменил Набокова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему заменил голкипера Илью Набокова по ходу матча со СКА (2:4).

— Андрей Козлов – один из немногих, который сыграл все 63 матча. Что разглядели в этом мальчике на предсезонке, что так доверяете ему?

— Во-первых, он лимитчик, лучше него у нас просто нет хоккеиста. Плюс дефицитная позиция центра. Он не все игры сыграл, иногда переодевался 13-м и его игровое время было минимально. А так, перспективный парень, он и в большинстве, и в меньшинстве играет. Хоккеиста в нём разглядел.

— Сегодня было много молодёжи в составе обеих команд. В какой момент произошло омоложение КХЛ и правильный ли это вектор развития?

— Это не омоложение, а конкуренция. Кто её выигрывает, тот и играет в хоккей. Раньше много журналистов писало, что, чтобы выиграть Кубок, нужны опытные хоккеисты, а мы в прошлом году доказали, что можно и молодёжью выиграть. Может быть, какие-то тренеры пересмотрели и больше доверяют молодым.

— Замена Набокова – накопительный эффект от пропущенных шайб и удаления или удаление стало причиной?

— Как мне показалось, он начал нервничать, всё близко к сердцу принял, как мне кажется, стал винить себя в пропущенных голах. И начал несвойственно для себя нервничать, поэтому решили пойти на такой шаг, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.