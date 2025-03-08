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«Во мне умер адвокат». Разин рассказал, как защищал себя на суде в комитете по этике КХЛ

«Во мне умер адвокат». Разин рассказал, как защищал себя на суде в комитете по этике КХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как защищал себя на суде в комитете по этике КХЛ.

«Меня вообще первого тренера судили. У нас, оказывается, есть комитет по этике, меня судили. Я сам себя защищал, выступал в качестве адвоката. В Омске вместо тренировки с командой перед важнейшей игрой я был в качестве адвоката у себя на суде. Я себя отстаивал, считаю, я в полном порядке. Оказывается, во мне умерла профессия адвоката. Выписали штраф», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в феврале Разин несколько раз высказывал недовольство судейством матчей с участием его команды, а также публично призывал заменить арбитров искусственным интеллектом.

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