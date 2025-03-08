Разин — о штрафе КХЛ: мне вменялось, что я оскорбил судей. А я их не оскорблял

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, за что именно получил штраф от КХЛ.

— Мне вменялось, что я оскорбил судей тем, что предложил заменить их искусственным интеллектом. На что я ответил, что сказал не так, а сказал, что жду, когда это произойдёт. Потому что это в конце концов произойдёт.

— Почему?

— Вы помните, что раньше коробки были с сеткой за воротами, а не со стеклом. А сколько судей тогда судило? Их было пять – два лайнсмена, один главный и два за воротами. Где сейчас эти судьи, кто их заменил?

— Умная шайба.

— Она умная, что ли? Ну, видите, у нас скоро и умная шайба будет. Я считаю, что судей не оскорблял. Мы к этому придём, или верните тогда судей за воротами, пусть на глаз определяют, был гол или нет.

Какой был ключевой момент вчера в матче «Локомотив» — «Динамо»? Лайнсмены не увидели «вне игры», входят в зону, игрок «Локомотива» нарушает правила, забивается гол. После просмотра оказалось, что было «вне игры». Если бы не было гола, было бы чистое удаление после «вне игры». По правилам вдруг оказалось, что всё-таки есть удаление, хотя сначала было «вне игры». Это справедливо?

Если есть камеры, почему камеры не определяют «вне игры»? Сейчас хоккей очень быстрый, шайба маленькая, глазами очень тяжело определить. Если в футболе мяч большой и люди ногами бегают — и то камера определяет «вне игры». Здесь динамика намного быстрее, почему мы без камеры до сих пор определяем такие компоненты? Мы к этому придём. Судей я не оскорблял. А то, что сказал, что они обслуживают, ну, они же шайбы собирают, вбрасывают, что они делают? Судят в другом месте, судья, как меня судили.

— А кто иск подал?

— Кто подал, тот пусть и объявляет, это уже не в моей компетенции. Я рассказал, как было. Надеюсь, не придётся посещать этический комитет, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.