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«Игра складывалась полностью по нашему плану». Ротенберг — о победе СКА над «Металлургом»

«Игра складывалась полностью по нашему плану». Ротенберг — о победе СКА над «Металлургом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашней победе над «Металлургом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Много работаем, чтобы завести стадион. Не так просто создать ту же атмосферу, что в Ледовом. Сегодня получилось. Энергетика окрылила команду, гнала её вперед. Мы увидели Ледовый, только на «СКА Арене». Посвящаем эту победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого игрока, в каждого из нас. Благодаря им мы сегодня выиграли. Будем дальше стараться.

Сегодняшняя игра складывалась полностью по нашему плану. После первого периода был разговор в раздевалке — мы немного отошли от плана. Но ребята молодцы, выполнили установку. Все бились, старались. Посвящаем победу тем девушкам, которые помогают нам побеждать. И, конечно, нашим мамам, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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