Роман Ротенберг отреагировал на дубль давно не забивавшего за СКА Толчинского

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на дубль давно не забивавшего форварда Сергея Толчинского в матче с «Металлургом» (4:2).
«Серёжа Толчинский молодец, он очень сильно прибавил. Мы вместе тренировались, готовились. Со всеми ребятами в команде у нас отличная коммуникация. Дальше надо её улучшать. Стабильность — признак мастерства. Толчинский — молодец сегодня, он здорово работал на команду и в атаке, и в обороне. Он физически сейчас хорошо готов, поэтому только вперёд.
Чего не хватало Толчинскому в прошлых играх? Что было, то прошло. Мы готовили его, чтобы он принёс нам пользу в самых важных матчах сезона. У нас в команде на первом месте физика, на втором — психология. У Серёжи и то и другое на уровне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
- 8 марта 2025
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