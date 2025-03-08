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Роман Ротенберг отреагировал на дубль давно не забивавшего за СКА Толчинского

Роман Ротенберг отреагировал на дубль давно не забивавшего за СКА Толчинского
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на дубль давно не забивавшего форварда Сергея Толчинского в матче с «Металлургом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

«Серёжа Толчинский молодец, он очень сильно прибавил. Мы вместе тренировались, готовились. Со всеми ребятами в команде у нас отличная коммуникация. Дальше надо её улучшать. Стабильность — признак мастерства. Толчинский — молодец сегодня, он здорово работал на команду и в атаке, и в обороне. Он физически сейчас хорошо готов, поэтому только вперёд.

Чего не хватало Толчинскому в прошлых играх? Что было, то прошло. Мы готовили его, чтобы он принёс нам пользу в самых важных матчах сезона. У нас в команде на первом месте физика, на втором — психология. У Серёжи и то и другое на уровне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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