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Роман Ротенберг: вы говорите, у СКА «автобус»? У нас «Феррари»!

Роман Ротенберг: вы говорите, у СКА «автобус»? У нас «Феррари»!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команда на сегодняшний день находится на первом месте по реализации голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

«Мы всегда в атаке создавали больше всех моментов в лиге. Можно посмотреть статистику по всем сезонам. На сегодняшний день мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Современный хоккей подразумевает дисциплину — это основа всего. Вы говорите, у нас «автобус»? У нас «Феррари»! Мы единственная команда в лиге, у которой есть персональное давление — каждый игрок оказывает давление. Впятером в атаке — впятером в обороне. Нам нужно только улучшать то, что у нас есть.

Сегодня была хорошая игра. Хочу поздравить Андрея Андреевича Разина с юбилеем. У него очень интересная команда: сильнейший вратарь, хорошая линия обороны и атаки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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