Роман Ротенберг: вы говорите, у СКА «автобус»? У нас «Феррари»!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команда на сегодняшний день находится на первом месте по реализации голевых моментов.
«Мы всегда в атаке создавали больше всех моментов в лиге. Можно посмотреть статистику по всем сезонам. На сегодняшний день мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Современный хоккей подразумевает дисциплину — это основа всего. Вы говорите, у нас «автобус»? У нас «Феррари»! Мы единственная команда в лиге, у которой есть персональное давление — каждый игрок оказывает давление. Впятером в атаке — впятером в обороне. Нам нужно только улучшать то, что у нас есть.
Сегодня была хорошая игра. Хочу поздравить Андрея Андреевича Разина с юбилеем. У него очень интересная команда: сильнейший вратарь, хорошая линия обороны и атаки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
- 8 марта 2025
-
21:45
-
21:35
-
21:22
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:44
-
19:24
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:35
-
18:23
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:11
-
16:58
-
16:40
-
16:14
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
14:51
-
14:35