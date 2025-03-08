Роман Ротенберг: вы говорите, у СКА «автобус»? У нас «Феррари»!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команда на сегодняшний день находится на первом месте по реализации голевых моментов.

«Мы всегда в атаке создавали больше всех моментов в лиге. Можно посмотреть статистику по всем сезонам. На сегодняшний день мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Современный хоккей подразумевает дисциплину — это основа всего. Вы говорите, у нас «автобус»? У нас «Феррари»! Мы единственная команда в лиге, у которой есть персональное давление — каждый игрок оказывает давление. Впятером в атаке — впятером в обороне. Нам нужно только улучшать то, что у нас есть.

Сегодня была хорошая игра. Хочу поздравить Андрея Андреевича Разина с юбилеем. У него очень интересная команда: сильнейший вратарь, хорошая линия обороны и атаки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.