Ротенберг: КХЛ никогда меня не поздравляет. Причин не знаю, я же всех всегда поздравляю
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, ждёт ли поздравлений от Континентальной хоккейной лиги с юбилейным 250-м матчем.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5) 1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5) 1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5) 2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4) 3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5) 4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)
«Жду ли я поздравление от лиги в связи с 250-м матчем? Думаю, она вправе поздравлять тех тренеров, которых считает нужным. Она меня не поздравляет никогда — причин не знаю. Я же всех всегда поздравляю. Я начинал в КХЛ и благодарен за это судьбе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Напомним, встреча СКА с магнитогорским «Металлургом» стала для Романа Ротенберга 250-й игрой на посту главного тренера в КХЛ. СКА одержал победу в этом матче со счётом 4:2.
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