Ротенберг: КХЛ никогда меня не поздравляет. Причин не знаю, я же всех всегда поздравляю

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, ждёт ли поздравлений от Континентальной хоккейной лиги с юбилейным 250-м матчем.

«Жду ли я поздравление от лиги в связи с 250-м матчем? Думаю, она вправе поздравлять тех тренеров, которых считает нужным. Она меня не поздравляет никогда — причин не знаю. Я же всех всегда поздравляю. Я начинал в КХЛ и благодарен за это судьбе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, встреча СКА с магнитогорским «Металлургом» стала для Романа Ротенберга 250-й игрой на посту главного тренера в КХЛ. СКА одержал победу в этом матче со счётом 4:2.