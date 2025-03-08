«Мы не определяем наш путь». Ротенберг — на вопрос о желании СКА начать плей-офф дома

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Металлургом» (4:2) рассказал, есть ли у команды желание начать плей-офф дома.

«Важно ли нам начинать плей-офф домашним матчем? Мы не определяем наш путь. Главное было выйти в плей-офф. Нужно прибавлять, улучшать детали. Начнём дома — отлично. Но мне абсолютно без разницы, где начинать, с кем. Нам важно выиграть Кубок Гагарина, поэтому побеждать нужно любую команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда заработала 75 очков после 63 встреч.