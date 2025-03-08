«Мы не определяем наш путь». Ротенберг — на вопрос о желании СКА начать плей-офф дома
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Металлургом» (4:2) рассказал, есть ли у команды желание начать плей-офф дома.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5) 1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5) 1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5) 2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4) 3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5) 4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)
«Важно ли нам начинать плей-офф домашним матчем? Мы не определяем наш путь. Главное было выйти в плей-офф. Нужно прибавлять, улучшать детали. Начнём дома — отлично. Но мне абсолютно без разницы, где начинать, с кем. Нам важно выиграть Кубок Гагарина, поэтому побеждать нужно любую команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
На данный момент СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда заработала 75 очков после 63 встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2025
-
21:45
-
21:35
-
21:22
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:44
-
19:24
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:35
-
18:23
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:11
-
16:58
-
16:40
-
16:14
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
14:51
-
14:35