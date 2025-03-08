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Главный тренер «Торпедо»: приятно на глазах наших болельщиков получить путёвку в плей-офф

Главный тренер «Торпедо»: приятно на глазах наших болельщиков получить путёвку в плей-офф
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0), которая принесла нижегородской команде выход в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Летунов (Тертышный) – 16:18 (5x5)     2:0 Крутов (Виноградов, Свечников) – 54:04 (5x5)     3:0 Воронин (Орлов, Летунов) – 59:47 (en)    

«От лица команды хочу поздравить всех женщин с Международным женским днём. Не хочется никого выделять в команде. Коллективная победа дорогого стоит. Приятно на глазах наших болельщиков получить путёвку в плей-офф.

Экспериментальный состав был по ряду причин. Есть игроки, которые после долгих травм приближаются к тому, чтобы тренироваться в полный контакт. Другие игроки не попали в заявку по причине ротации. Дали паузу игрокам, которые провели длинный сезон. В обороне не стали делать изменений, потому что это та линия, где мы хотим быть стабильными.

На выезд берём пять троек, потому что поездка будет тяжёлая. Но больших изменений не ожидается. Мы играем в режиме плей-офф уже пару месяцев. Все игры получаются нервными и дают нам массу вопросов. Довольны тем, что сейчас происходит. Претензий к команде нет. По информации нашего доктора, с Богданом Конюшковым всё в порядке, и мы его увидим в ближайших матчах», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

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