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«Тяжело выиграть, когда не забиваешь». Жамнов — о сухом поражении «Спартака» от «Торпедо»

«Тяжело выиграть, когда не забиваешь». Жамнов — о сухом поражении «Спартака» от «Торпедо»
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сухом поражении от нижегородского «Торпедо» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Летунов (Тертышный) – 16:18 (5x5)     2:0 Крутов (Виноградов, Свечников) – 54:04 (5x5)     3:0 Воронин (Орлов, Летунов) – 59:47 (en)    

«Не лучшая игра с нашей стороны. Тяжело выиграть, когда не забиваешь. По игре у нас было всего два момента. Очень много игры было по периметру. Чтобы контролировать шайбу, нужно движение. У нас его не было. У игрока, владеющего шайбой, не было поддержки. Без бросков и агрессии голов не бывает. Есть ощущение, что игроки были «тяжеловатые», и мы знаем, почему это случилось.

Никого не хочется выделять. Вся команда не выполнила игровое задание. Эмоций у игроков не было, потому что нет результатов у команды, и игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Опасений, что из-за постоянных изменений в звеньях пропадёт игровая «химия», нет. Мы сейчас смотрим ребят, разные варианты. За несколько игр до начала плей-офф мы будем играть уже в тех сочетаниях, которыми будем играть в плей-офф», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

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