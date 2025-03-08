«Тяжело выиграть, когда не забиваешь». Жамнов — о сухом поражении «Спартака» от «Торпедо»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сухом поражении от нижегородского «Торпедо» (0:3).

«Не лучшая игра с нашей стороны. Тяжело выиграть, когда не забиваешь. По игре у нас было всего два момента. Очень много игры было по периметру. Чтобы контролировать шайбу, нужно движение. У нас его не было. У игрока, владеющего шайбой, не было поддержки. Без бросков и агрессии голов не бывает. Есть ощущение, что игроки были «тяжеловатые», и мы знаем, почему это случилось.

Никого не хочется выделять. Вся команда не выполнила игровое задание. Эмоций у игроков не было, потому что нет результатов у команды, и игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Опасений, что из-за постоянных изменений в звеньях пропадёт игровая «химия», нет. Мы сейчас смотрим ребят, разные варианты. За несколько игр до начала плей-офф мы будем играть уже в тех сочетаниях, которыми будем играть в плей-офф», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.