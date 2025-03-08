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Филадельфия Флайерз — Сиэтл Кракен, результат матча 8 марта 2025, счёт 1:4, НХЛ 2024-2025

Голевая передача Мичкова не помогла «Филадельфии» одержать победу над «Сиэтлом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Сиэтл Кракен». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). «Сиэтл» одержал победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 19:28     1:1 Картье (Данн) – 30:11     1:2 Бенирс (Эванс, Ларссон) – 38:57     1:3 Стивенсон – 39:38 (sh)     1:4 Монтур (Бенирс) – 43:55    

В составе хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Оуэн Типпетт. За гостей шайбы на свой счёт записали Тай Картье, Мэтти Бенирс, Чандлер Стивенсон и Брэндон Монтур.

20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Теперь на его счету 47 (20+27) очков после 62 игр в нынешнем сезоне.

«Филадельфия Флайерз» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 62 очка за 64 матча. «Сиэтл Кракен» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 58 очков за аналогичное количество встреч.

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