Голевая передача Мичкова не помогла «Филадельфии» одержать победу над «Сиэтлом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Сиэтл Кракен». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). «Сиэтл» одержал победу со счётом 4:1.
В составе хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Оуэн Типпетт. За гостей шайбы на свой счёт записали Тай Картье, Мэтти Бенирс, Чандлер Стивенсон и Брэндон Монтур.
20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Теперь на его счету 47 (20+27) очков после 62 игр в нынешнем сезоне.
«Филадельфия Флайерз» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 62 очка за 64 матча. «Сиэтл Кракен» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 58 очков за аналогичное количество встреч.
- 8 марта 2025
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