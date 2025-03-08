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Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 8 марта 2025, счёт 4:3 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в овертайме, у Панарина — гол и результативная передача
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Суси (Панарин, Трочек) – 08:37     0:2 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 23:55     1:2 Ткачук (Дженсен) – 24:06     1:3 Панарин (Бродзински, Миллер) – 47:06     2:3 Грейг (Козенс, Шабо) – 50:16     3:3 Амадио (Перрон) – 57:08     4:3 Ткачук (Штюцле) – 60:33    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. После 61 матча в нынешнем сезоне форвард набрал 66 (27+39) очков.

В составе хозяев отличились Брэди Ткачук (дважды), Ридли Грейг и Майкл Амадио. За гостей шайбы на свой счёт записали Карсон Суси и Мика Зибанеджад.

«Оттава Сенаторз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 игр. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 68 очками после 63 сыгранных встреч находится на девятой строчке в турнирной таблице Востока.

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