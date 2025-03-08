«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в овертайме, у Панарина — гол и результативная передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. После 61 матча в нынешнем сезоне форвард набрал 66 (27+39) очков.
В составе хозяев отличились Брэди Ткачук (дважды), Ридли Грейг и Майкл Амадио. За гостей шайбы на свой счёт записали Карсон Суси и Мика Зибанеджад.
«Оттава Сенаторз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 игр. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 68 очками после 63 сыгранных встреч находится на девятой строчке в турнирной таблице Востока.
- 8 марта 2025
-
23:13
-
23:02
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:35
-
21:22
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:44
-
19:24
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:35
-
18:23
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:11
-
16:58
-
16:40
-
16:14
-
15:55