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Результаты матчей МХЛ на 8 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, состоялся всего один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
1 : 5
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Кухно (Климович, Люзенков) – 07:22 (5x4)     1:1 Сорокин (Круглов) – 08:23 (5x5)     1:2 Сорокин (Сахаров, Сухарев) – 11:40 (5x4)     1:3 Киреев (Сухарев) – 21:06 (5x5)     1:4 Шэн (Пруцков, Потапов) – 28:04 (5x5)     1:5 Киреев (Холодный, Сухарев) – 35:59 (5x4)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 76 очков за 50 игр. На втором месте находится «Ирбис» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

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