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Результаты матчей ВХЛ на 8 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 2
Кристалл
Саратов
0:1 Гребцов (Червонцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Колесников – 09:46 (5x5)     2:1 Калетник (Макеев, Колесников) – 12:22 (5x5)     3:1 Коротин (Аляев, Шуйдин) – 23:54 (5x5)     3:2 Надворный (Зайцев, Филин) – 29:39 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 5
СКА-Нева
Санкт-Петербург
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
4 : 2
Омские Крылья
Омск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Калмыков (Кокарев, Соколов) – 15:07 (5x5)     1:1 Локтев (Теряев, Петров) – 16:54 (5x5)     1:2 Калмыков (Сергиевский, Соколов) – 20:26 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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