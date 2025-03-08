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Результаты матчей КХЛ на 8 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, прошли семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Дер-Аргучинцев (Робинсон, Телегин) – 13:27 (5x5)     2:0 Дронов (Дэй, Светлаков) – 30:23 (5x5)     3:0 Светлаков (Глотов, Ткачёв) – 40:47 (5x4)     3:1 Пилипенко (Буренов, Аймурзин) – 44:22 (5x5)     4:1 Шабанов (Кадейкин) – 49:28 (5x5)     5:1 Коростелёв (Кравцов, Шабанов) – 57:27 (5x4)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Афанасьев, Касселс) – 01:21 (5x5)     0:2 Галиев (Соркин, Карнаухов) – 08:05 (5x4)     0:3 Галиев (Афанасьев) – 21:35 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Березин (Камара) – 61:34 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Летунов (Тертышный) – 16:18 (5x5)     2:0 Крутов (Виноградов, Свечников) – 54:04 (5x5)     3:0 Воронин (Орлов, Летунов) – 59:47 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Коледов) – 21:55 (5x5)     0:2 Фьоре (Чистяков) – 34:03 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Макеев (Валенцов, Галузин) – 10:47 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 12:56 (5x5)     0:3 Цицюра (Чивилёв, Кареев) – 22:42 (5x5)     0:4 Бусыгин (Бучельников, Барак) – 24:41 (5x5)     0:5 Ежов (Чивилёв, Бусыгин) – 50:34 (5x4)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 63 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 81 очко в 62 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 88 очков в 63 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 63 играх.

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