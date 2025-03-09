Петан: мы сыграли хороший матч, но такое случается — иногда проигрываешь

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал о своих впечатлениях от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (0:2).

«Мы сыграли неплохой матч, я бы даже сказал хороший. Но такое случается – неудачный рикошет при первой заброшенной шайбе «Авангарда», второй гол – потеря концентрации, мы не должны пропускать такие выпады в свою зону из зоны атаки. Но за исключением этих моментов мы играли действительно хорошо.

Иногда бывает, что проигрываешь даже тот матч, в котором ты играл хорошо. У нас было много голевых моментов, особенно во втором периоде, но шайба не шла в ворота. Мы хотели забить, возможно, слишком много думали об этом, поэтому и упустили соперника в контратаку», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.