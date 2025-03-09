Петан — об «Авангарде»: не думаю, что мы должны бояться Омска в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан после матча с «Авангардом» (0:2) высказался о потенциальной встрече с омским клубом в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Не думаю, что мы должны бояться «Авангарда» как потенциального соперника по плей-офф. Опять же, мы провели хороший матч, показали хороший хоккей и нам нужно концентрироваться на себе, на своей игре.

Не так важно, против кого играть, слабых соперников не бывает, мы готовы играть с каждым, тем более если наша задача выиграть Кубок Гагарина, нам не нужно подбирать себе соперника и много думать об этом», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.