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Петан — об «Авангарде»: не думаю, что мы должны бояться Омска в плей-офф

Петан — об «Авангарде»: не думаю, что мы должны бояться Омска в плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан после матча с «Авангардом» (0:2) высказался о потенциальной встрече с омским клубом в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Коледов) – 21:55 (5x5)     0:2 Фьоре (Чистяков) – 34:03 (5x5)    

«Не думаю, что мы должны бояться «Авангарда» как потенциального соперника по плей-офф. Опять же, мы провели хороший матч, показали хороший хоккей и нам нужно концентрироваться на себе, на своей игре.

Не так важно, против кого играть, слабых соперников не бывает, мы готовы играть с каждым, тем более если наша задача выиграть Кубок Гагарина, нам не нужно подбирать себе соперника и много думать об этом», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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