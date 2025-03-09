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Петан отреагировал на слухи о конфликте с Гатиятулиным

Петан отреагировал на слухи о конфликте с Гатиятулиным
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал о своём текущем состоянии, а также прокомментировал слухи о вероятном конфликте с тренерским штабом.

«Я чувствую себя неплохо. Всегда нужно время, чтобы набрать кондиции, но с каждым матчем всё лучше и лучше. Проблем нет. Слухи о конфликте с тренерским штабом? Честно говоря, я даже об этом не слышал. Мне нечего сказать, я ничего не читал такого», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, форвард получил повреждение во встрече с «Салаватом Юлаевым» в конце января. Петан набрал 39 (11+28) очков в 42 матчах в текущем сезоне.

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