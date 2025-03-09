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Тампа-Бэй Лайтнинг — Бостон Брюинз, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Тампа» всухую проиграла «Бостону». Задоров забил, Хуснутдинов и Кучеров — без очков
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В ночь с 8 на 9 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Уверенную «сухую» победу со счётом 4:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке – 30:32     0:2 Кастелиц (Браун, Митчелл) – 53:16     0:3 Задоров (Бичер) – 54:52     0:4 Кёпке (Пастрняк, Миттельштадт) – 55:53    

В составе победителей голами отметились американские нападающие Марк Кастелиц и Коул Кёпке (дубль), а также российский защитник Никита Задоров. Новичок команды Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметился.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 21 сейв. Звезда «молний» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 12 марта. «Бостон» встретится дома с «Флоридой Пантерз» также 12 марта.

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