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«Тампа» всухую проиграла «Бостону». Задоров забил, Хуснутдинов и Кучеров — без очков

В ночь с 8 на 9 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Уверенную «сухую» победу со счётом 4:0 одержали гости.

В составе победителей голами отметились американские нападающие Марк Кастелиц и Коул Кёпке (дубль), а также российский защитник Никита Задоров. Новичок команды Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметился.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 21 сейв. Звезда «молний» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 12 марта. «Бостон» встретится дома с «Флоридой Пантерз» также 12 марта.

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