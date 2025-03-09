Тренер «Вашингтона» оценил прогресс Протаса после дубля в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру белоруса Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). В этой встрече Протас отметился дублем.

«Этот бросок и его катание – это просто подтверждение работы, которую он проделал, чтобы становиться всё лучше и лучше. Он отлично прочитал момент. Он заметил, что Зайдер уже устал, много двигался по площадке, и атаковал его, воспользовавшись тем, что защитник оставил слишком большую дистанцию. И это был потрясающий бросок», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Протас забил 25 голов и сделал 29 результативных передач.

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