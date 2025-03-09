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Тренер «Вашингтона» оценил прогресс Протаса после дубля в матче с «Детройтом»

Тренер «Вашингтона» оценил прогресс Протаса после дубля в матче с «Детройтом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру белоруса Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). В этой встрече Протас отметился дублем.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43     0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp)     1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39     2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh)     3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57     4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17     5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)    

«Этот бросок и его катание – это просто подтверждение работы, которую он проделал, чтобы становиться всё лучше и лучше. Он отлично прочитал момент. Он заметил, что Зайдер уже устал, много двигался по площадке, и атаковал его, воспользовавшись тем, что защитник оставил слишком большую дистанцию. И это был потрясающий бросок», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Протас забил 25 голов и сделал 29 результативных передач.

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