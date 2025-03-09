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«Флорида» без Бобровского всухую победила «Баффало». У Куликова — ассист

В ночь с 8 на 9 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». Уверенную «сухую» победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Эй Джей Грир, Картер Вераге и Сэм Беннетт, а также финский форвард Антон Лунделль. Защитник Дмитрий Куликов отличился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участие в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 12 марта. «Баффало» встретится на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 11 марта.

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