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Флорида Пантерз — Баффало Сэйбрз, результат матча 9 марта 2025, счёт 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Флорида» без Бобровского всухую победила «Баффало». У Куликова — ассист
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В ночь с 8 на 9 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». Уверенную «сухую» победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Грир (Шмидт, Куликов) – 07:20     2:0 Вераге (Барков, Экблад) – 29:32     3:0 Лунделль (Шмидт, Боквист) – 37:09     4:0 Беннетт (Райнхарт) – 59:26    

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Эй Джей Грир, Картер Вераге и Сэм Беннетт, а также финский форвард Антон Лунделль. Защитник Дмитрий Куликов отличился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участие в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 12 марта. «Баффало» встретится на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 11 марта.

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