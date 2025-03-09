Хет-трик и ассист Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Торонто» после счёта 2:4

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штата Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.
В составе «Колорадо» хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, который записал на свой счёт первую и вторую шайбы «Эвеланш» на первой и седьмой минутах игры, а также забил шестой гол хозяев в пустые ворота на 59-й минуте. Также Валерий отметился результативным пасом на седьмую шайбу «лавин» в пустые ворота на 60-й минуте, набрав в итоге 4 очка (3+1).
Помимо Ничушкина в этом матче забивали Йоэль Кивиранта, Джонатан Друен и дважды Натан Маккиннон у «Колорадо» и оформившие дубли Митчелл Марнер и Джон Таварес в составе «Торонто».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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