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Колорадо Эвеланш — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 9 марта 2025, счет 7:4, НХЛ 2024-2025

Хет-трик и ассист Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Торонто» после счёта 2:4
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В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штата Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56     1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04     2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08     2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51     2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04     2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp)     3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11     4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55     5:4 Маккиннон – 55:45 (pp)     6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06     7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07    

В составе «Колорадо» хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, который записал на свой счёт первую и вторую шайбы «Эвеланш» на первой и седьмой минутах игры, а также забил шестой гол хозяев в пустые ворота на 59-й минуте. Также Валерий отметился результативным пасом на седьмую шайбу «лавин» в пустые ворота на 60-й минуте, набрав в итоге 4 очка (3+1).

Помимо Ничушкина в этом матче забивали Йоэль Кивиранта, Джонатан Друен и дважды Натан Маккиннон у «Колорадо» и оформившие дубли Митчелл Марнер и Джон Таварес в составе «Торонто».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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