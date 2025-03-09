Набравший 4 очка Валерий Ничушкин признан первой звездой матча НХЛ «Колорадо» — «Торонто»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4), который завершился в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 8 на 9 марта мск. На счету Ничушкина в этой игре четыре очка — хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «Эвеланш») и результативная передача.

Статус второй звезды матча получил нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, оформивший дубль (пятая и седьмая шайбы хозяев льда). Третьей звездой стал нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, который также отметился дублем (первый и третий голы «Мэйпл Лифс»).

Видео: У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере