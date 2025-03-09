Натан Маккиннон стал первым игроком со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

Звёздный канадский нападающий из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал первым хоккеистом сезона, покорившим отметку в 100+ очков в Национальной хоккейной лиге.

Маккиннон оформил дубль в недавно завершившейся встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4). Теперь у него 27 заброшенных шайб и 73 голевые передачи.

Таким образом, игрок находится на вершине списка бомбардиров лиги текущего сезона. У Маккиннона 100 очков, он возглавляет гонку. На втором месте немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 94 (46+48), он идёт вторым. На третьей строчке российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 92 (28+64) очка.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24: