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Натан Маккиннон стал первым игроком со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

Натан Маккиннон стал первым игроком со 100 очками в текущем сезоне НХЛ
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Звёздный канадский нападающий из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал первым хоккеистом сезона, покорившим отметку в 100+ очков в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56     1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04     2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08     2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51     2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04     2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp)     3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11     4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55     5:4 Маккиннон – 55:45 (pp)     6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06     7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07    

Маккиннон оформил дубль в недавно завершившейся встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4). Теперь у него 27 заброшенных шайб и 73 голевые передачи.

Таким образом, игрок находится на вершине списка бомбардиров лиги текущего сезона. У Маккиннона 100 очков, он возглавляет гонку. На втором месте немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 94 (46+48), он идёт вторым. На третьей строчке российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 92 (28+64) очка.

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