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Нэшвилл Предаторз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 9 марта 2025, счет 3:2 OT, НХЛ 2024-2025

«Нэшвилл» победил «Чикаго» в OT с хет-триком Стэмкоса. У Михеева гол, у Свечкова ассист
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В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нэшвилл Предаторз»и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Власик (Бедард, Дак) – 21:56     1:1 Стэмкос (Маршессо, Бланкенбург) – 22:36 (pp)     2:1 Стэмкос (О'Райлли) – 32:20     2:2 Михеев (Донато, Мёрфи) – 52:22     3:2 Стэмкос (Свечков, Стастни) – 62:39    

Результативный пас на победный гол «Нэшвилла» в овертайме на счету российского нападающего Фёдора Свечкова. Форвард «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой на 53-й минуте, которая позволила гостям прийти к сирене с ничейным счётом и набрать одно очко.

Остальные голы на счету оформившего хет-трик форварда «Предаторз» Стивена Стэмкоса и Алекса Власика из «Блэкхоукс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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