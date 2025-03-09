«Нэшвилл» победил «Чикаго» в OT с хет-триком Стэмкоса. У Михеева гол, у Свечкова ассист

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нэшвилл Предаторз»и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.
Результативный пас на победный гол «Нэшвилла» в овертайме на счету российского нападающего Фёдора Свечкова. Форвард «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой на 53-й минуте, которая позволила гостям прийти к сирене с ничейным счётом и набрать одно очко.
Остальные голы на счету оформившего хет-трик форварда «Предаторз» Стивена Стэмкоса и Алекса Власика из «Блэкхоукс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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