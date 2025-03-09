Маккиннон повторил достижение Овечкина, Макдэвида и Драйзайтля в НХЛ

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4), повторил достижение, ранее покорявшееся в НХЛ лишь троим действующим хоккеистам.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон набрал 100 очков в трёх последовательных сезонах, присоединившись к форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, у которого две подобных серии: 4 — с сезона-2020/2021 по сезон-2023/2024, а также 3 — с кампании-2016/2017 по 2018/2019, ещё одному форварду Леону Драйзайтлю (3 — с 2021/2022 по 2023/2024), а также ветерану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину: три с 2007/2008 по 2009/2010.

На данный момент Маккиннон с 27 заброшенными шайбами и 73 голевыми передачами лидирует в списке бомбардиров НХЛ текущего розыгрыша.

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