Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон повторил достижение Овечкина, Макдэвида и Драйзайтля в НХЛ

Маккиннон повторил достижение Овечкина, Макдэвида и Драйзайтля в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4), повторил достижение, ранее покорявшееся в НХЛ лишь троим действующим хоккеистам.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56     1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04     2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08     2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51     2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04     2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp)     3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11     4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55     5:4 Маккиннон – 55:45 (pp)     6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06     7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон набрал 100 очков в трёх последовательных сезонах, присоединившись к форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, у которого две подобных серии: 4 — с сезона-2020/2021 по сезон-2023/2024, а также 3 — с кампании-2016/2017 по 2018/2019, ещё одному форварду Леону Драйзайтлю (3 — с 2021/2022 по 2023/2024), а также ветерану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину: три с 2007/2008 по 2009/2010.

На данный момент Маккиннон с 27 заброшенными шайбами и 73 голевыми передачами лидирует в списке бомбардиров НХЛ текущего розыгрыша.

Материалы по теме
Натан Маккиннон стал первым игроком со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android