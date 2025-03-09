НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 марта
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Сегодня, 9 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Суси (Панарин, Трочек) – 08:37 0:2 Зибанеджад (Миллер, Кайлли) – 23:55 1:2 Ткачук (Дженсен) – 24:06 1:3 Панарин (Бродзински, Миллер) – 47:08 2:3 Грейг (Козенс, Шабо) – 50:16 3:3 Амадио (Перрон) – 57:08 4:3 Ткачук (Штюцле) – 60:33
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 19:28 1:1 Картье (Данн) – 30:11 1:2 Бенирс (Эванс, Ларссон) – 38:57 1:3 Стивенсон – 39:38 (sh) 1:4 Монтур (Бенирс) – 43:55
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке – 30:32 0:2 Кастелиц (Браун, Митчелл) – 53:16 0:3 Задоров (Бичер) – 54:52 0:4 Кёпке (Пастрняк, Миттельштадт) – 55:53
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Грир (Шмидт, Куликов) – 07:20 2:0 Вераге (Барков, Экблад) – 29:32 3:0 Лунделль (Шмидт, Боквист) – 37:09 4:0 Беннетт (Райнхарт, Миккола) – 59:26
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56 1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04 2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08 2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51 2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04 2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp) 3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11 4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55 5:4 Маккиннон – 55:45 (pp) 6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06 7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фараби (Баклунд, Уигар) – 36:21
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Власик (Бедард, Дак) – 21:56 1:1 Стэмкос (Маршессо, Бланкенбург) – 22:36 (pp) 2:1 Стэмкос (О'Райлли) – 32:20 2:2 Михеев (Донато, Мёрфи) – 52:22 3:2 Стэмкос (Свечков, Стастни) – 62:39
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Копитар (Даути, Андерсон) – 14:35 1:1 Ледди (Нейборс, Болдюк) – 44:16 2:1 Байфилд (Кемпе) – 60:27
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Рантанен) – 05:48 (pp) 1:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 06:12 2:1 Хайман (Уолман) – 12:26 3:1 Арвидссон (Бушар, Драйзайтль) – 17:42 4:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 25:20 5:1 Браун – 37:40 5:2 Рантанен (Дюшейн, Харли) – 45:06 (pp) 5:3 Бенн (Дадонов, Сеси) – 45:17 5:4 Дамба (Гранлунд) – 49:18
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 10:43 (pp) 0:2 Пажо (Добсон, Пелеч) – 19:21 1:2 Коваленко (Мухамадуллин, Селебрини) – 26:27 (pp) 1:3 Ли (Хольмстрём, Пажо) – 41:13 1:4 Боквист (Пажо, Деанджело) – 43:51 (pp)
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 90 очков после 63 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 92 очками после 64 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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