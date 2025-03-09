Видео: болельщики закидали лёд кепками после хет-трика Ничушкина в ворота «Торонто»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал четыре очка — оформил хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «лавин») и результативная передача.
После третьей шайбы россиянина уже в пустые ворота канадского клуба болельщики закидали лёд кепками.
В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56 1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04 2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08 2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51 2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04 2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp) 3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11 4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55 5:4 Маккиннон – 55:45 (pp) 6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06 7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07
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