Видео: болельщики закидали лёд кепками после хет-трика Ничушкина в ворота «Торонто»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал четыре очка — оформил хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «лавин») и результативная передача.

После третьей шайбы россиянина уже в пустые ворота канадского клуба болельщики закидали лёд кепками.

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В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.