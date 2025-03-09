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Эдмонтон Ойлерз — Даллас Старз, результат матча 9 марта 2025, счет 5:4, НХЛ 2024-2025

Дебютная шайба Рантанена за «Даллас» не спасла клуб от поражения в игре с «Эдмонтоном»
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9 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Рантанен) – 05:48 (pp)     1:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 06:12     2:1 Хайман (Уолман) – 12:26     3:1 Арвидссон (Бушар, Драйзайтль) – 17:42     4:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 25:20     5:1 Браун – 37:40     5:2 Рантанен (Дюшейн, Харли) – 45:06 (pp)     5:3 Бенн (Дадонов, Сеси) – 45:17     5:4 Дамба (Гранлунд, Дюшейн) – 49:18    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами отметились Зак Хайман (дубль и результативная передача), Виктор Арвидссон, Коннор Макдэвид и Коннор Браун.

За «Даллас» дебютную шайбу в первой игре за клуб забросил финский нападающий Микко Рантанен, который пришёл из «Каролины Харрикейнз» в результате обмена. Также шайбы за «Старз» забросили Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Мэйсон Марчмент.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов записал на свой счёт результативную передачу.

«Эдмонтон» занимает четвёртую строчку на Западе, «Даллас» располагается на втором месте в той же конференции.

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