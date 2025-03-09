Дебютная шайба Рантанена за «Даллас» не спасла клуб от поражения в игре с «Эдмонтоном»

9 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В составе победителей голами отметились Зак Хайман (дубль и результативная передача), Виктор Арвидссон, Коннор Макдэвид и Коннор Браун.
За «Даллас» дебютную шайбу в первой игре за клуб забросил финский нападающий Микко Рантанен, который пришёл из «Каролины Харрикейнз» в результате обмена. Также шайбы за «Старз» забросили Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Мэйсон Марчмент.
Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов записал на свой счёт результативную передачу.
«Эдмонтон» занимает четвёртую строчку на Западе, «Даллас» располагается на втором месте в той же конференции.
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