«Сан-Хосе» дома проиграл «Айлендерс», Николай Коваленко забросил шайбу

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9 марта на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами отметились Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Адам Боквист.

За «Сан-Хосе» шайбу во встрече забросил российский нападающий Николай Коваленко. Защитник Шакир Мухамадуллин записал на свой счёт результативную передачу. Ещё один гол «акул» на счету Уилла Смита.

Для «акул» это второе поражение от «Айлендерс» в сезоне. Первая встреча команд завершилась со счётом 4:1.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 38 бросков, голкипер «акул» Александр Георгиев совершил 24 сейва.