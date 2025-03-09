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Стэмкос провёл 100-й матч с 2+ голами, из действующих больше только у Овечкина и Кросби

Стэмкос провёл 100-й матч с 2+ голами, из действующих больше только у Овечкина и Кросби
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В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нэшвилл Предаторз»и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Власик (Бедард, Дак) – 21:56     1:1 Стэмкос (Маршессо, Бланкенбург) – 22:36 (pp)     2:1 Стэмкос (О'Райлли) – 32:20     2:2 Михеев (Донато, Мёрфи) – 52:22     3:2 Стэмкос (Свечков, Стастни) – 62:39    

Форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос оформил во встрече хет-трик. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос третий действующий игрок НХЛ, кто провёл 100-й матч с двумя и более голами. Больше только у Сидни Кросби (103 игры) из «Питтсбург Пингвинз» и Александра Овечкина (178) из «Вашингтон Кэпиталз».

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