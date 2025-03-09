Стэмкос провёл 100-й матч с 2+ голами, из действующих больше только у Овечкина и Кросби

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нэшвилл Предаторз»и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос оформил во встрече хет-трик. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос третий действующий игрок НХЛ, кто провёл 100-й матч с двумя и более голами. Больше только у Сидни Кросби (103 игры) из «Питтсбург Пингвинз» и Александра Овечкина (178) из «Вашингтон Кэпиталз».