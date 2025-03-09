Лидер «Колорадо» Маккиннон оценил хет-трик Ничушкина во встрече с «Торонто»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил хет-трик российского форварда Валерия Ничушкина во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Очевидно, что Вэл, оформивший хет-трик, был великолепен. Он так хорош с тех пор, как вернулся. Ничушкин определённо заслужил этот вечер», — приводит слова Маккиннона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.