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Лидер «Колорадо» Маккиннон оценил хет-трик Ничушкина во встрече с «Торонто»

Лидер «Колорадо» Маккиннон оценил хет-трик Ничушкина во встрече с «Торонто»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил хет-трик российского форварда Валерия Ничушкина во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Очевидно, что Вэл, оформивший хет-трик, был великолепен. Он так хорош с тех пор, как вернулся. Ничушкин определённо заслужил этот вечер», — приводит слова Маккиннона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Колорадо Эвеланш»и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:4, уступая 2:4 по ходу второго периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56     1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04     2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08     2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51     2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04     2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp)     3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11     4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55     5:4 Маккиннон – 55:45 (pp)     6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06     7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07    
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