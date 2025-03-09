Расписание матчей КХЛ на 9 марта 2025 года

Сегодня, 9 марта, пройдёт один матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 63 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 81 очко в 62 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 88 очков в 63 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 63 играх.