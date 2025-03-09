Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2025 года

Сегодня, 9 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК Авто Екатеринбург Не начался МХК Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК Ирбис Казань Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК МХК Динамо СПб Санкт-Петербург Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 76 очков за 50 игр. На втором месте находится «Ирбис» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).