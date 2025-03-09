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Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2025 года
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Сегодня, 9 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
МХК Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
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Тульская область
Не начался
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Тульская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 76 очков за 50 игр. На втором месте находится «Ирбис» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

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