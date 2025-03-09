Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 9 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
МХК Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 76 очков за 50 игр. На втором месте находится «Ирбис» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:35
-
07:20
-
06:44
-
06:02
-
05:44
-
04:39
-
03:17
-
01:51
- 8 марта 2025
-
23:51
-
23:41
-
23:31
-
23:13
-
23:02
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:35
-
21:22
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:47