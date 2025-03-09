«Ничушкин — элита». Главный тренер «Колорадо» — о хет-трике Валерия в ворота «Торонто»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал хет-трик российского нападающего клуба Валерия Ничушкина в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4).

«Я думаю, Ничушкин — элита. Один из лучших «200-футовых игроков» (хоккеисты, которые уверенно выступают во всех трёх зонах льда. — Прим. «Чемпионата») лиги. На ум приходят парни, которые играют на разных позициях, как, я думаю, Барков, Айкел, и вы пытаетесь заполучить таких крупных вингеров, как он. Валерий один из таких парней. Для меня он один из лучших «200-футовых игроков» хоккеистов в мире», — приводит слова Беднара сайт Национальной хоккейной лиги.