«Ничушкин — элита». Главный тренер «Колорадо» — о хет-трике Валерия в ворота «Торонто»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал хет-трик российского нападающего клуба Валерия Ничушкина в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56 1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04 2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08 2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51 2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04 2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp) 3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11 4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55 5:4 Маккиннон – 55:45 (pp) 6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06 7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07
«Я думаю, Ничушкин — элита. Один из лучших «200-футовых игроков» (хоккеисты, которые уверенно выступают во всех трёх зонах льда. — Прим. «Чемпионата») лиги. На ум приходят парни, которые играют на разных позициях, как, я думаю, Барков, Айкел, и вы пытаетесь заполучить таких крупных вингеров, как он. Валерий один из таких парней. Для меня он один из лучших «200-футовых игроков» хоккеистов в мире», — приводит слова Беднара сайт Национальной хоккейной лиги.
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