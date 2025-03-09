Александр Овечкин провёл фотосессию с семьёй и своими трофеями

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл фотосессию с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильёй, а также своими трофеями. Видео опубликовала жена Александра на своей странице в социальной сети.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями

Фото: Страница Анастасии Овечкиной в социальной сети

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.