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Александр Овечкин провёл фотосессию с семьёй и своими трофеями

Александр Овечкин провёл фотосессию с семьёй и своими трофеями
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл фотосессию с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильёй, а также своими трофеями. Видео опубликовала жена Александра на своей странице в социальной сети.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями

Фото: Страница Анастасии Овечкиной в социальной сети

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.

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