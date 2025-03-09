Форвард «Торонто» Марнер отреагировал на слухи о том, что его хотели обменять на Рантанена

По информации Криса Джонстона из издания The Athletic, «Торонто Мэйпл Лифс» обратился к форварду Митчу Марнеру с предложением о его возможном обмене на Микко Рантанена из «Каролины Харрикейнз» до дедлайна обменов в НХЛ. Сообщается, что Марнер, у которого есть полный запрет на обмен, отклонил этот шаг, повторив, что хочет остаться в «Торонто». Напомним, в итоге Рантанен перешёл в «Даллас Старз».

«Я не был сосредоточен на этом. У меня было чувство, что, возможно, что-то может произойти, но… я сосредоточен на этой команде, и это то, что я могу вам сказать. Я здесь, чтобы играть в «Торонто», и хочу быть в этой команде», — приводит слова Марнера TSN.

27-летний Марнер забил 21 гол и набрал 79 очков в 62 играх этого сезона.