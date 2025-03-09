Валерий Ничушкин с хет-триком — первая звезда игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4) форвард набрал четыре очка — оформил хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «лавин») и результативная передача.

Вторая звезда дня — нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос, который во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) забросил все три шайбы команды, включая победную в овертайме.

Третья звезда дня — форвард Брэди Ткачук из «Оттавы Сенаторз». В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) на его счету дубль.

Ранее нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил хет-трик Валерия Ничушкина во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».