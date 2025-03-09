«Вашингтон» — «Сиэтл»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 марта, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сиэтл Кракен». Встреча начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Показ встречи на российских телеканалах не запланирован. Матч покажут канадский канал Sportsnet, американский канал ESPN+.

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции с 90 очками после 63 проведённых матчей.

«Сиэтл» с 58 очками после 64 встреч располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Вашингтон» одержал сухую победу со счётом 3:0.