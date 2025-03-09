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Вашингтон Кэпиталз — Сиэтл Кракен: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 22:30

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 9 марта, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сиэтл Кракен». Встреча начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 90 очками после 63 проведённых матчей.

«Сиэтл» с 58 баллами после 64 встреч располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Вашингтон» одержал сухую победу со счётом 3:0.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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