«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 9 марта, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сиэтл Кракен». Встреча начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 90 очками после 63 проведённых матчей.

«Сиэтл» с 58 баллами после 64 встреч располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Вашингтон» одержал сухую победу со счётом 3:0.