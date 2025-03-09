Нападающий «Авангарда» Спунер: Овечкин — настоящий русский медведь

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер после победы над «Ак Барсом» (2:0) высоко оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Овечкин? Это большой парень с крутым броском. Настоящий русский медведь. Думаю, ему вполне по силам побить рекорд [Гретцки] в этой регулярке», – приводит слова Спунера Metaratings.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.