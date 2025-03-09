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«Новость меня немного шокировала». Игорь Уланов — об увольнении из «Спартака»

«Новость меня немного шокировала». Игорь Уланов — об увольнении из «Спартака»
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Тренер «Торпедо» Игорь Уланов рассказал о своём уходе из тренерского штаба московского «Спартака».

«Что случилось, то и случилось. Чувства реванша перед матчами со «Спартаком» нет, жизнь продолжается. Сейчас я делаю всё на благо команды, где работаю.

Для меня то решение было неожиданным, ему ничего не предвещало. Если говорить о том, за что я отвечал, команда играла очень даже неплохо. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны всё налаживалось, мы пытались подтянуть молодых ребят, которые сейчас в основном составе «Спартака». Поэтому та новость меня немного шокировала. Решение мне просто тогда озвучили, конкретно почему оно было принято, не сказали», — приводит слова Уланова ТАСС.

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