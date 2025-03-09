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Олимпийский чемпион: «Бостон» ушёл в перестройку, переход Маршана — большой сюрприз

Олимпийский чемпион: «Бостон» ушёл в перестройку, переход Маршана — большой сюрприз
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук прокомментировал переход одного из лидеров «Бостон Брюинз» Брэда Маршана во «Флориду Пантерз».

«Не ожидал массовой распродажи в «Бостоне». Мощная, консервативная команда, за 18 матчей до конца чемпионата она была лишь в двух-трёх победах от зоны плей-офф. Казалось бы, вся борьба за путёвку ещё впереди, шансы есть.

Тем не менее «Бостон» ушёл в перестройку и омоложение. Переход лидера команды Маршана во «Флориду» — большой сюрприз. «Бостон» в знак уважения к форварду-ветерану дал ему шанс побороться за Кубок Стэнли. В своё время так же «Бостон» отпустил своего защитника-капитана Рэя Бурка за Кубком в «Колорадо», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

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