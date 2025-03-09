«Металлург» обыграл «Барыс» в суперигре и стал победителем 11-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 9 марта, завершился 11-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 9
Авангард
Омск
1:0 Оспанов – 00:57 (3x3) 1:1 Калашников – 01:34 1:2 Шама (Макаров) – 02:13 (3x3) 1:3 Лямин (Макаров) – 05:52 (3x3) 1:4 Рыбин (Макаров) – 07:05 (3x3) 1:5 Шама (Гусынин) – 12:53 (3x3) 1:6 Чесалин (Сторчак) – 15:44 (3x3) 1:7 Макаров (Гусынин) – 17:27 (3x3) 1:8 Рыбин (Макаров) – 17:37 (3x3) 1:9 Сторчак (Чесалин) – 18:20 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Щитов – 00:23 (3x3) 1:1 Олейников (Марченков) – 02:06 (3x3) 1:2 Шмелёв (Варфоломеев) – 04:18 (3x3) 1:3 Варфоломеев (Олейников) – 04:40 (3x3) 1:4 Гончар – 07:21 (3x3) 1:5 Марченков (Харькин) – 09:10 (3x3) 2:5 Крикунов (Дергунов) – 10:46 (3x3) 3:5 Шайхутдинов – 14:54 (3x3) 3:6 Варфоломеев (Шмелёв) – 17:27 (3x3) 4:6 Сулейманов – 19:41 (3x3)
В суперигре встретились «Металлург» и «Барыс». Магнитогорский клуб одержал победу со счётом 7:4 и стал победителем 11-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
09 марта 2025, воскресенье. 11:55 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
1:0 Варфоломеев (Шмелёв) – 02:10 (3x3) 1:1 Колесников – 07:39 (3x3) 2:1 Варфоломеев (Харькин) – 08:04 (3x3) 3:1 Марченков (Олейников) – 10:50 (3x3) 4:1 Полукаров (Гончар) – 11:47 (3x3) 5:1 Шмелёв – 12:11 5:2 Александров (Макеев) – 12:51 (3x3) 5:3 Александров (Мангисбаев) – 13:14 (3x3) 5:4 Макеев (Колесников) – 18:00 (3x3) 6:4 Варфоломеев (Харькин) – 18:48 (3x3) 7:4 Олейников (Чурляев) – 19:40 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 11-й тур начался 6 марта.
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