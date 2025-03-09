«Автомобилист» продлил контракт с защитником Никитой Трямкиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» и защитник Никита Трямкин заключили новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга. Новое соглашение рассчитано на три сезона — до 31 мая 2028 года.

Никита Трямкин — воспитанник системы «Автомобилиста». В 2011 году он провёл первый матч в МХЛ за «Авто», а в 2012-м дебютировал в КХЛ в составе главной команды.

«Желаем Никите успешно провести ближайшие сезоны в «Автомобилисте», установить новую планку всевозможных рекордов и помочь команде добиться высоких целей!» — говорится в сообщении клуба.

Нынешний сезон — 12-й для Никиты в КХЛ. В общей сложности защитник уже сыграл 700 официальных матчей за команду и стал рекордсменом клуба по количеству проведённых игр. В этих матчах он набрал 147 (35+112) очков, благодаря чему установил ещё одно достижение, став самым результативным защитником в истории клуба в КХЛ. В прошлом сезоне вместе с «Автомобилистом» Никита выиграл бронзовые медали КХЛ и чемпионата России.