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Артюхин рассказал, что изменилось в «Авангарде» после прихода Ги Буше

Артюхин рассказал, что изменилось в «Авангарде» после прихода Ги Буше
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Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин рассказал, что изменилось в «Авангарде» после прихода канадского главного тренера Ги Буше.

– Прежде всего Буше внедрил в клубе свою систему игры, доходчиво объяснил хоккеистам её принципы, заставил понять и принять их, а также действовать по заданию в каждом конкретном эпизоде матча, как бы он ни складывался. Результат всего этого мы видим на льду в длительной победной серии «ястребов».

– Получается, что «Авангард» в одночасье стал главным претендентом на Кубок Гагарина от Востока?
– Не стал бы говорить об этом так однозначно. Думаю, что претендентами от Востока являются все клубы первой шестёрки конференции, да и команды, занявшие седьмые-восьмые места, могут преподнести сюрпризы, как уже бывало не раз, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

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