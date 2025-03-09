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Форвард СКА Григоренко прокомментировал победу над «Металлургом»

Форвард СКА Григоренко прокомментировал победу над «Металлургом»
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Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) в домашнем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

— Здорово, что победили именно 8 марта — сделали подарок нашим мамам, жёнам, всем родным женщинам. Многих из них мы поздравили на льду после матча. В целом мы хорошо сегодня сыграли. Ни одного удаления у нас не было — это большой плюс. Хорошая самоотдача, строго действовали в обороне. Отдельно хотелось бы отметить нашего вратаря Егора Заврагина — он очень надёжно сыграл. У «Металлурга» толком не было опасных моментов. Считаю, что мы заслуженно победили. Но всегда есть над чем работать, поэтому будем готовиться к следующим играм.

— Второй период завершился со счётом 2:2. С какой установкой выходили на третий?
— Чуть-чуть поднажать, добавить энергии, играть вперёд, не терять шайбу и стараться забить. Мне кажется, мы эту установку выполнили — забросили две хорошие шайбы.

— Давила ли на СКА серия домашних поражений?
— Нет, не давила. В прошлом матче мы обыграли ЦСКА, поэтому находились в хорошем настроении и перенесли ту победу на игру с «Металлургом», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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