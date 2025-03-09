Форвард СКА Григоренко прокомментировал победу над «Металлургом»

Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) в домашнем матче.

— Здорово, что победили именно 8 марта — сделали подарок нашим мамам, жёнам, всем родным женщинам. Многих из них мы поздравили на льду после матча. В целом мы хорошо сегодня сыграли. Ни одного удаления у нас не было — это большой плюс. Хорошая самоотдача, строго действовали в обороне. Отдельно хотелось бы отметить нашего вратаря Егора Заврагина — он очень надёжно сыграл. У «Металлурга» толком не было опасных моментов. Считаю, что мы заслуженно победили. Но всегда есть над чем работать, поэтому будем готовиться к следующим играм.

— Второй период завершился со счётом 2:2. С какой установкой выходили на третий?

— Чуть-чуть поднажать, добавить энергии, играть вперёд, не терять шайбу и стараться забить. Мне кажется, мы эту установку выполнили — забросили две хорошие шайбы.

— Давила ли на СКА серия домашних поражений?

— Нет, не давила. В прошлом матче мы обыграли ЦСКА, поэтому находились в хорошем настроении и перенесли ту победу на игру с «Металлургом», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.