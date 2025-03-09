«Мне без разницы». Нападающий СКА Григоренко — о сопернике в Кубке Гагарина

Нападающий СКА Михаил Григоренко после домашней победы над «Металлургом» (4:2) заявил, что не ждёт в Кубке Гагарина — 2025 противостояния с какой-либо конкретной командой.

«Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи. Мы готовы сыграть с любой командой», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В сезоне-2024/2025 30-летний Михаил Григоренко провёл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча.